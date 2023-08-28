В Госдуме могут ужесточить меры борьбы с видеопиратами Кинотеатрам могут разрешить выгонять видеопиратов из залов

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Госдума в осеннюю сессию планирует вернуться к рассмотрению законопроекта об ужесточении правил посещения кинотеатров, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков. По его словам, если раньше недобросовестные зрители могли фактически безнаказанно осуществлять видео- или аудиозапись идущего фильма, то после принятия закона у администрации кинотеатров появится право выдворять таких посетителей из зала. Законопроект был принят в первом чтении 8 февраля.

Как пишет издание, если инициатива будет одобрена депутатами, на телефонную или любую другую съемку фильма или его эпизода будет введен прямой запрет, а у администрацию кинотеатра появится право отказать нарушителю в услугах, то есть вывести его из зала.

Эксперт пояснил, что кинопрокатные компании штрафуют кинотеатры за то, что в их залах снимают пиратские копии фильмов. По его словам, на экранах есть определенные «водяные знаки», по которым каждую копию из интернета можно идентифицировать с кинотеатром, в котором она сделана.

Когда находили копию, снятую в моем кинозале, кинопрокатная компания говорила: вы плохо следите за пиратами, — рассказал Воронков.

При этом, по его словам, пока что отследить видеопирата и привлечь его к ответственности довольно сложно. Нужно доказать, что он снимал видео и выложил его в интернет для публичного просмотра. Поэтому важно, чтобы сам факт съемки оказался под запретом.

Пусть ответственность будет не уголовной, а административной, но это должно фиксироваться как правонарушение, — сказал эксперт.

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