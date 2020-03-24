https://static.news.ru/photo/be12c3fc-6e5f-11ea-af13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты планируют обсудить идею о запрете шума в многоквартирных жилых домах во время карантина. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Ольга Павлова.

Сегодня наш законопроект о реализации и сохранении «прав соседей» находится на согласовании во фракции. И мы можем дополнить его новым положением о том, что в период режима повышенной готовности в регионах можно было бы вводить особые режимы тишины с длительными периодами, — цитирует её РИА Новости.

Ранее депутаты разработали законопроект, который устанавливает запрет на нарушение тишины с 23:00 до 07:00. Изменения будут внесены в Жилищный кодекс РФ в виде отдельной статьи, а в случае одобрения законопроекта — и в КоАП.

Наказанию россияне станут подвергаться за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц. При этом звуки, подпадающие под «обычную жизнедеятельность человека», не будут считаться нарушением. Предлагается применять для физических лиц штрафы на сумму от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, писал NEWS.ru.