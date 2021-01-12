В Госдуме хотят освободить от ЕГЭ тех, кто собирается учиться в колледжах

https://static.news.ru/photo/ad604676-54cb-11eb-a3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Освободить от ЕГЭ тех, кто хочет получить среднее специальное образование предложили в Госдуме. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его мнению, от ЕГЭ нужно вообще оказаться. Но делать это надо поэтапно.

Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ, — цитирует его РИА Новости.

Миронов добавил, что не нужен такой экзамен и тем, кто планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания.

Он добавил, что эсеры настаивают на отказе от ЕГЭ и возвращении «к лучшим экзаменационным практикам отечественной школы». Причин для этого много.

По мнению Миронова, новые стандарты ЕГЭ, подготовленные Федеральным институтом педагогических измерений, заставят школьников учиться вдове больше, поскольку они отличаются от школьной программы и ученикам придётся учиться самостоятельно, чтобы успешно сдать экзамен.

Кроме того, Миронов полагает, что ЕГЭ «фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей». А дети из семей с небольшими доходами фактически лишаться права на бесплатное образование, гарантированное государством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, какими будут итоговые экзамены 2021 года. Серьёзных изменений в содержании экзамена, по словам министра, нет. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, будут сдавать ГВЭ по русскому языку и математике. Государственный выпускной экзамен — это не такая строгая форма аттестации, отметил министр.