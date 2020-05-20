В Госдуме хотят блокировать телефоны мошенников-лжебанкиров

https://static.news.ru/photo/ef956a32-9a7f-11ea-ad32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Депутаты Государственной думы намерены подготовить законопроект, который будет способствовать блокировке телефонных номеров злоумышленников, которые звонят потенциальным жертвам от имени банков. Об этом сообщил глава думского комитета Анатолий Аксаков.

Он отметил, что ныне существующие технологии позволяют определять звонки, которые идут якобы от кредитной организации. Проект закона, выразил надежду парламентарий, может быть готов в течение года.

Аксаков подчеркнул, что звонки злоумышленников являются серьёзной проблемой, передаёт ТАСС. Мошенники выманивают у доверчивых людей персональные данные, после чего начинают использовать их, чтобы завладеть накоплениями людей.

Ранее NEWS.ru писал, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще пользоваться банковскими приложениями. Повышенным спросом воспользовались мошенники, которые стали создавать клоны официальных приложений и фишинговые сайты, собирающие данные пользователей.