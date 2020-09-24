В Госдуме готовят законопроект о продуктовых сертификатах для бедных

https://static.news.ru/photo/36fdbea6-fecb-11ea-908a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что представители фракции ЛДПР разрабатывают законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам.

По его словам, тема бесплатных продуктовых наборов и карточек, а также других форм прямой социальной поддержки малообеспеченных становится актуальной из-за сложной экономической ситуации в стране.

Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума). Такой сертификат можно было бы реализовать в торговой организации, — написал Нилов в Telegram-канале.

Чтобы избежать случаев злоупотребления в обороте сертификатов, их обналичивания или покупки алкоголя и табака, депутат предлагает составить перечень продуктов питания, которые будут доступны к покупке. Составить такой список должно правительство.

Сам механизм использования сертификата, по мнению Нилова, прост: его владелец покупает в магазине продукты на фиксированную сумму, после чего деньги торговой точке возвращают из бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россиянам в обозримом будущем голод не грозит, однако в тяжёлых жизненных ситуациях часть населения сталкивается с нехваткой продовольствия. Директор отделения продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков выступил за введение в РФ льготных продовольственных карточек для малоимущих.