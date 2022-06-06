В Госдуме доработают закон о «гаражной амнистии»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по государственному строительству принял в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность гаражных объединений в России. Сделано это на фоне действующего закона о «гаражной амнистии».

В настоящее время в стране насчитывается более 36 тысяч гаражных объединений. По масштабам «гаражная амнистия» затрагивает интересы миллионов граждан. Это вполне сравнимо с «дачной амнистией». Предлагаемые законопроектом изменения завершат комплексное регулирование гаражной сферы, которое до сих пор отсутствует, — рассказал председатель комитета Павел Крашенников.

Сам законопроект должен сформировать общий подход к определению гаражей, их разграничению, а также закрепить положение о доле каждого отдельного собственника. В частности, в тексте акта фиксируются и истолковываются такие понятия, как «гаражный комплекс», «гараж» и «место хранения транспортного средства».

Кроме этого, в законопроекте прописаны правила создания, реорганизации и ликвидации гаражных кооперативов и сообществ, а также порядок принятия и установления решений между их членами.

Законопроект завершает комплексное регулирование гаражной сферы, снимает правовую неопределенность и позволит обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей, а также возможность комфортного использования транспортных средств, — отметил Крашенников.

Напомним, 1 сентября 2021 года был принят закон о «гаражной амнистии». Теперь каждый гражданин, во владении которого находится гараж, построенный до 2005 года, может бесплатно оформить собственность как на него, так и на землю, на которой располагается постройка. Для этого необходимо обратиться в местный орган управления.