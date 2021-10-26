В Госдуме допустили введение уголовной ответственности за «серые» зарплаты
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
16:12, 26 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудникам зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда, используя серые схемы. Он отметил, что в таком случае руководители должны объяснять, почему нельзя повышать зарплату. Об этом сообщает РИА Новости.
Большое количество работодателей начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 млн, и другие средства роскоши. Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей, — сказал Володин.
Он призвал изучить вопрос, почему на предприятиях с высокой рентабельностью и доходностью выплачивают зарплату на таком низком уровне. Володин отметил, что это «лазейки для недобросовестных работодателей».
Ранее сообщалось, что к концу 2021 года реальные располагаемые доходы россиян не успеют восстановиться до докризисного уровня. Так считают в Минэкономразвития. В прогнозе говорилось, что доходы вырастут максимум на 2,5% после падения на 2,8%.
В предыдущем прогнозе Минэка фигурировали 3% увеличения. Консенсус-прогноз издания подтверждает выводы аналитиков министерства. Причём специалисты, опрошенные «Известиями», прогнозируют ещё более низкий рост — на 1,6% до конца года.