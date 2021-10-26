В Госдуме допустили введение уголовной ответственности за «серые» зарплаты

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин допустил возможность введения уголовной ответственности для работодателей, которые выплачивают сотрудникам зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда, используя серые схемы. Он отметил, что в таком случае руководители должны объяснять, почему нельзя повышать зарплату. Об этом сообщает РИА Новости.

Большое количество работодателей начисляют зарплату в конвертах, используют серые схемы, но при этом на затраты относят и спортивные дорогие автомобили по 20 млн, и другие средства роскоши. Это вопрос, который надо также нам увязывать при обсуждении. И, возможно, вводить уголовную ответственность для таких руководителей, — сказал Володин.

Он призвал изучить вопрос, почему на предприятиях с высокой рентабельностью и доходностью выплачивают зарплату на таком низком уровне. Володин отметил, что это «лазейки для недобросовестных работодателей».

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года реальные располагаемые доходы россиян не успеют восстановиться до докризисного уровня. Так считают в Минэкономразвития. В прогнозе говорилось, что доходы вырастут максимум на 2,5% после падения на 2,8%.

В предыдущем прогнозе Минэка фигурировали 3% увеличения. Консенсус-прогноз издания подтверждает выводы аналитиков министерства. Причём специалисты, опрошенные «Известиями», прогнозируют ещё более низкий рост — на 1,6% до конца года.