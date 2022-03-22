В Госдуме допустили проведение референдумов о будущем юга Украины

Россия поддержит проведение референдумов о судьбе южных областей Украины, если такое желание выразят местные жители, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, население южных городов Украины достаточно спокойно воспринимает приход туда российских вооружённых сил.

Луговой уточнил , что на такие референдумы могут быть вынесены вопросы признания независимости или присоединения к РФ. По его мнению, они могут быть проведены в Запорожье, Херсонской и Николаевской областях, а также в Одессе, которую он назвал "символом государства российского и истории" наряду с Севастополем.

На мой взгляд, всё идёт к тому, что референдумы будут проведены, нужно просто создать соответствующие условия, — подчеркнул он.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, что народная милиция Донецкой и Луганской народных республик оттянула на себя основные силы украинской армии. Благодаря этому южная группировка армии РФ спокойно выполнила поставленные задачи и взяла практически весь юг Украины.

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что в ходе действий на Украине могут быть освобождены её восток, центр и юг, а также создан коридор до Приднестровья, однако о присоединении территорий речи не идёт. После этого могут начаться переговоры о признании республик и изменении границ. Однако более конкретных предположений на этот счёт делать нельзя, поскольку ситуация меняется на глазах.