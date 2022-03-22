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В Госдуме допустили проведение референдумов о будущем юга Украины

Депутат Луговой: Россия поддержит референдумы о судьбе юга Украины в случае их проведения
13:50, 22 марта 2022
В Госдуме допустили проведение референдумов о будущем юга Украины Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия поддержит проведение референдумов о судьбе южных областей Украины, если такое желание выразят местные жители, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, население южных городов Украины достаточно спокойно воспринимает приход туда российских вооружённых сил.

Луговой уточнил, что на такие референдумы могут быть вынесены вопросы признания независимости или присоединения к РФ. По его мнению, они могут быть проведены в Запорожье, Херсонской и Николаевской областях, а также в Одессе, которую он назвал "символом государства российского и истории" наряду с Севастополем.

На мой взгляд, всё идёт к тому, что референдумы будут проведены, нужно просто создать соответствующие условия, — подчеркнул он.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко заявил, что народная милиция Донецкой и Луганской народных республик оттянула на себя основные силы украинской армии. Благодаря этому южная группировка армии РФ спокойно выполнила поставленные задачи и взяла практически весь юг Украины.

В свою очередь президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов предположил, что в ходе действий на Украине могут быть освобождены её восток, центр и юг, а также создан коридор до Приднестровья, однако о присоединении территорий речи не идёт. После этого могут начаться переговоры о признании республик и изменении границ. Однако более конкретных предположений на этот счёт делать нельзя, поскольку ситуация меняется на глазах.

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