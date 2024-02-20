В Госдепе США призвали отказаться от терминов «жена» и «мать» NYP: Блинкен призвал дипломатов США избегать слов «муж», «жена» и «мать»

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал сотрудников американского Госдепа не использовать слова «мать», «отец», «муж» и «жена», сообщило издание New York Post. По его мнению, эти слова являются «проблемными», а традиционное обращение «дамы и господа» и вовсе может оскорбить кого-либо.

Блинкен призвал своих коллег в Госдепартаменте использовать «гендерно-нейтральные формулировки, когда это возможно», чтобы «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений», — говорится в сообщении.

Вместо этого Блинкен предложил работникам Госдепа использовать менее «проблемные» формулировки: «все», «люди», «вы все», «родитель», «партнер» и другие гендерно-нейтральные слова. В памятке также советуют избегать фраз вроде «храбрые мужчины и женщины на передовой» — рекомендуется говорить «храбрые солдаты».

Ранее издательство HarperCollins, входящее в пятерку крупнейших англоязычных издательств мира, подвергло редактированию романы английской писательницы детективов Агаты Кристи. Оттуда убрали «потенциально оскорбительные» слова и фрагменты. В частности, в историях про расследования Эркюля Пуаро и мисс Марпл читатели больше не найдут таких выражений и слов, как «туловище из черного мрамора», «индейский темперамент», «аборигены» и «еврей».