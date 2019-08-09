Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Восьмилетний Владислав Черепанов из Советска установил новый мировой рекорд по жиму штанги лёжа в лагере «Артек». За 25 минут он поднял снаряд весом 10 килограммов 701 раз.

<…> ни одного ребёнка на свете нет, который бы в одном подходе поднял столько килограммов. Рекорд зафиксировала судейская коллегия, согласованная с Книгой рекордов Гиннесса, — передаёт слова тренера детско-юношеского центра...