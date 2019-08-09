Заявление главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о состоянии здоровья первого президента СССР Михаила Горбачёва вызвало удивление в Горбачёв-Фонде.
Подобные высказывания журналиста, который не является медиком, вызывают по меньшей мере удивление, — передаёт слова главы пресс-службы фонда Павла Палажченко РИА Новости.
Он отметил, что Горбачёв регулярно посещает фонд и в пятницу, 9 августа, встречался с сотрудниками.
Как ранее писал News.ru, Венедиктов рассказал о состоянии здоровья первого президента СССР Михаила Горбачёва. По словам журналиста, бывший советский лидер чувствует себя с каждым днём всё хуже и хуже. Он уточнил, что основная проблема связана со сложностью передвижений.