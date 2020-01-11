https://static.news.ru/photo/18c48e02-350d-11ea-8f5a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Friedemann Kohler/dpa/Global Look Press

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв опроверг информацию СМИ о том, что он якобы призывает отменить длинные выходные в России. Политик полагает, что этот вопрос должны решать общество и Госдума.

Первоначально информацию распространило URA.RU. На сайте издания появилась новость о том, что экс-президент СССР считает, что из-за столь длинного отдыха «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои».

Я с агентством URA.RU не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума, — привёл слова Горбачёва руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко, пишет РИА Новости.

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