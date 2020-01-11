Экс-президент СССР Михаил Горбачёв опроверг информацию СМИ о том, что он якобы призывает отменить длинные выходные в России. Политик полагает, что этот вопрос должны решать общество и Госдума.
Первоначально информацию распространило URA.RU. На сайте издания появилась новость о том, что экс-президент СССР считает, что из-за столь длинного отдыха «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои».
Я с агентством URA.RU не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума, — привёл слова Горбачёва руководитель пресс-службы фонда Павел Палажченко, пишет РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, человек за новогодние праздники успевает отвыкнуть от рабочего режима. После каникул приходится заново адаптировать к трудовому графику все системы организма — от нервной до пищеварительной. Данный процесс может длиться от двух дней до недели. Об этом журналистам рассказала нейропсихолог Ирина Хвингия.
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