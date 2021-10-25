В Google согласились объяснить блокировку каналов RT на Youtube

Представители Google согласились предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, которыми компания руководствовалась при удалении аккаунтов немецкоязычных проектов телеканала RT на YouTube. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, передаёт ТАСС. Ранее Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в размере до 1 млн рублей в случае отказа в разблокировке.

Есть у них правила, которыми они должны руководствоваться, и эти правила были нарушены. Я попросил компанию нам эти материалы предоставить, после долгих переговоров они всё-таки дали согласие эти материалы нам показать, чтобы мы тоже видели, что происходит, — сказал Пискарев.

Видеохостинг YouTube удалил два немецких канала российского RT без возможности восстановления из-за нарушения условий использования сервиса. В ответ на это главред RT Маргарита Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России. По её мнению, блокировка каналов была безосновательной.

Роскомнадзор пригрозил в качестве ответной меры заблокировать YouTube. По мнению регулятора, действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство также пригрозило Google штрафом до 1 млн рублей в случае отказа вернуть проекты, а в случае повторного отказа — штрафом до 3 млн рублей.