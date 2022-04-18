Google опроверг «рассекречивание» российских военных объектов

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Активность телефонных мошенников в России с конца февраля сократилась почти в пять раз, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центробанка. По словам специалистов, большинство мошеннических звонков поступает россиянам с территории Украины.

Значительное снижение активности злоумышленников наблюдается в сегменте телефонного мошенничества, — цитирует агентство сообщение регулятора. В ЦБ пояснили, что в период с начала 2022 года и по 23 февраля была инициирована...