Google опроверг «рассекречивание» российских военных объектов

Google не вносил изменений в сервис Google Maps для раскрытия военных и стратегических объектов России, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что платформа сняла гриф секретности с военных и стратегических объектов РФ, хотя аналогичная информация других стран по-прежнему скрыта. Это позволило пользователям в максимальном разрешении рассмотреть ключевые объекты российской военной инфраструктуры, в том числе крейсер «Адмирал Кузнецов», хранилище ядерных боеприпасов и лётно-испытательный полигон с новейшими истребителями Су-57.
Мы не вносили никаких изменений в размытие в наши спутниковые снимки в России, — отметили в пресс-службе компании.
Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно снять ограничения с каналов российских региональных филиалов ВГТРК на видеохостинге YouTube. В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ. Роскомнадзор также потребовал пояснить причины введения ограничительных мер. Отмечается, что с апреля 2020 года было выявлено более 60 случаев введения ограничительных мер в отношении российских каналов на YouTube.