«В глаза ей посмотреть»: Запашный о выкинувшем кота Твикса проводнике Запашный заявил, что хотел бы посмотреть в глаза выкинувшему кота проводнику

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгард Запашный

Стоит посмотреть в глаза проводнику, выкинувшему кота Твикса на мороз, заявил NEWS.ru генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Народный артист России Эдгард Запашный. Он отметил, что нужно спросить у сотрудницы компании-перевозчика, «что у нее в голове, как воспитывает детей».

Никогда в жизни не пойму человека, который может выбросить животного в экстремальных погодных условиях, на мороз. Не понимаю людей, выбрасывающих своих животных. Неважно, кто: хомяк, собака, кошка. У меня крайнее расстройство. Взглянуть в глаза проводнице и спросить: что у нее в голове, как воспитывает детей, она наверняка мама, семейный человек, какое поколение вырастет после нее?, — отметил Запашный.

Хозяева кота обратились в органы правопорядка. Сотрудники кировской транспортной полиции провели проверку и опросили проводника, после чего отказали владельцам питомца в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве.

Проводник в свою очередь рассказала, что после посадки пассажиров ей сообщили о разгуливающем по вагону коте. Она опросила граждан, но так и не нашла хозяина животного. Проводник подумала, что кот бездомный, и выпустила его на улицу.

По словам волонтера, на остановке в Кирове хозяин кота задремал. В это время кто-то открыл переносную клетку и выпустил Твикса. Обнаружив пропажу, он сразу обратился к проводнику, но та сказала, что животное сбежало.

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев ранее отметил, что сотрудники РЖД нуждаются в профилактических беседах по поводу бережного отношения к домашним животным, перевозимым пассажирами.