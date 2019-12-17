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Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на ремонт в знаменитой высотке МГУ им. М.В.Ломоносова на Воробьёвых горах.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу университета, капитальный ремонт сделают в актовом зале площадью более 1370 кв.м и в общежитии площадью почти 270 тысяч кв.м.

Помимо ремонта в актовом зале проведут частичную реставрацию мозаичного панно художника Павла Корина с эмблемами и знамёнами наук.

В 19-ти этажном общежитии отремонтируют шесть студенческих и четыре профессорско-преподавательских блока, заменят в них трубопроводы и сантехнические приборы, выполнят вентиляционные, электротехнические и иные необходимые работы.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы выделят полмиллиарда на реставрацию театра Константина Богомолова. Капитальный ремонт затронет всё здание от подвала до чердака. В частности, старое покрытие пола заменят историческим фигурным паркетом из ценных пород дерева. Парадную люстру восстановят в мастерской. Также отремонтируют и главную лестницу театра.