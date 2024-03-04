В главном госпитале Минобороны обокрали Героя России «ВЧК-ОГПУ»: штурмовавшего Авдеевку солдата обокрали в военном госпитале Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что российского 26-летнего военнослужащего батальона разведки, который участвовал в штурме Авдеевки, обокрали в Главном военном клиническом госпитале Москвы. По данным канала, инцидент произошел в День защитника Отечества — 23 февраля. Официального подтверждения этому нет, но полиция, по информации журналистов, приняла заявление.

23 февраля Владимир Шиковский находился в палате в отделении неврологии и обнаружил пропажу портмоне. Внутри сумки лежало удостоверение Героя России, медали, а также документы, банковские карты и 80 тысяч рублей наличными, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело против владелицы нескольких кафе в подмосковных Люберцах, которая отказалась обслуживать вернувшегося со спецоперации российского военного. Девушку обвиняют по статье о публичном возбуждении ненависти и вражды, а также в унижении человеческого достоинства в отношении участников СВО.

Предпринимательница хвасталась в социальных сетях, что выгнала военного — участника спецоперации, который «вел себя не очень». После огласки к ней пришли активисты и другие участники боевых действий на Украине, их она тоже не пустила. Девушке может грозить до пяти лет колонии. В СК планируют провести ряд лингвистических экспертиз.

1 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после того как участника СВО сняли с авиарейса в Москве. В СК отметили, что бойца высадили из самолета из-за подозрения в курении, однако эта информация не нашла подтверждения.