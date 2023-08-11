В ГКБ №67 Москвы ответили на сообщения о падении обломков БПЛА на больницу В ГКБ №67 Москвы опровергли сообщения о падении обломков БПЛА на больницу

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В московской ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова опровергли в беседе с NEWS.ru сообщения в СМИ о падении на территории лечебного учреждения, предположительно, обломков БПЛА, вероятно замеченного 10 августа в столице. В ГКБ подчеркнули, что слышали хлопок, но разрушений в больнице нет. Минобороны РФ данную информацию не комментировало

Хлопок был, но на территорию больницы ничего не упало. У нас нет разрушений, — отметили в ГКБ №67.

Telegram-канал Mash предположил, что, вероятно, обломки летательного аппарата упали «на больницу имени Ворохобова».

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что в районе Карамышевской набережной произошел взрыв. По информации журналистов, сейчас туда направляются экстренные службы.

Информации о пострадавших не поступало. Telegram-канал SHOT пишет, что в районе Москва-реки упал БПЛА. По его данным, взрыв слышали в районе гидроузла. Telegram-канал Mash пишет, что ЧП произошло в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова.

Ранее над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Все рейсы были отложены, часть самолетов перенаправили в другие воздушные гавани. По информации Telegram-канала «112», в районе Кубинки заметили беспилотник.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер» из-за неизвестного объекта. По информации канала, он летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости.