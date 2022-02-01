В Гидрометцентры назвали сроки наступления весны в России

Реальная весна в России наступит позже календарной. Например, в Москву она придёт только во второй половине марта, рассказал URA.RU научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура через ноль переходит не 1 марта, а гораздо позже. В разных регионах по-разному. В Москве — в третьей декаде марта по климату в среднем. На юге Урала — примерно так же. В Якутии, понятно, что ещё позже, — сказал метеоролог.

Он добавил, что до весны ещё далеко, а то, какой она будет, зависит от целого ряда факторов. Определить, будет ли весна ранней, появится возможность только в третьей декаде февраля.

Вильфанд также отметил, что в южных регионах России могут быть короткие периоды потепления. Однако это ещё не весна, а лишь так называемые февральские окна.

Ранее сообщалось, что в Москве к концу текущей недели ожидается похолодание на шесть — восемь градусов. По словам Вильфанда, в ночь на 5 февраля столбики термометров могут опуститься до −14 С. При этом он отметил, что последний месяц зимы в целом будет теплее обычного и с аномальными осадками.