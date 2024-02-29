В Гидрометцентре высказались о судьбе прогнозов погоды без спутников Запада Метеоролог Цыганков: составить прогноз погоды на три дня можно без спутников

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Составить прогноз погоды на три дня вперед можно без спутников Запада, заявил начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков. Комментируя НСН планы России отказаться от данных с западных аппаратов, метеоролог подчеркнул, что для получения точной информации и развития науки спутники действительно нужны, как и для долгосрочных прогнозов на неделю, но собрать данные на несколько дней вперед можно и «по старинке».

Даже если этой информации не будет, по старинке прогноз на трое суток можно делать и без спутника. Для того чтобы делать прогноз на семь-восемь дней или больше, нужны суперкомпьютеры, данные со всего земного шара, — пояснил эксперт.

По словам метеоролога, спутники для прогнозов погоды летают не более 60 лет. Они собирают информацию о происходящем в океане и помогают увеличить точность прогнозов. Цыганков добавил, что российских спутников хватит. Он рассказал, что российский орбитальный аппарат на постоянной основе облетает Землю и собирает необходимые данные.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков ранее сообщил, что Россия к концу 2024 года полностью откажется от данных, получаемых с западных метеорологических спутников. По его словам, ранее РФ тесно сотрудничала с западной системой EUMETSAT.