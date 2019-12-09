https://static.news.ru/photo/54696e34-1a71-11ea-9030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В течение недели на территории Москвы ожидаются скачки атмосферного давления. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в начале недели атмосферное давление будет пониженным, однако к четвергу ситуация изменится. Показатели повысятся на 15–18 миллиметров ртутного столба. Давление будет выше нормы.

В понедельник давление составит 740 мм. рт. ст., в четверг — 755 мм. рт. ст. Показатели придут в норму в воскресенье, — приводит ТАСС слова Романа Вильфанда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уходящий год может стать для России самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.