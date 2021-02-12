В Гидрометцентре сообщили о рекордных осадках 13 февраля в Москве

https://static.news.ru/photo/d98292d0-6ebc-11eb-af75-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В субботу, 13 февраля, в Москве был установлен рекорд по осадкам в этот день за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

13 февраля на метеостанции ВДНХ перекрыт рекорд абсолютного максимума осадков за сутки за всю историю метеонаблюдений. Выпало 17,6 мм осадков. Предыдущий рекорд был недавно: в 2019 году выпало 13,6 мм осадков за сутки, — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Отмечается, что за 142 года метеонаблюдений в Москве день 13 февраля в 2021 году занял второе место среди самых снежных за всю историю. Высота сугробов достигала 58-59 см — таким образом, 2-3 см не хватило до нового рекорда высоты снежного покрова.

13 февраля в ликвидации последствий аномальных осадков на юго-востоке Москвы принимало участие почти пять тысяч работников коммунальных служб. Как отметил префект Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) города Андрей Цыбин, работы по очистке дорог и тротуаров организованы в круглосуточном режиме.

В свою очередь заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков отметил, что по регламенту коммунальщики должны убрать снег на улицах за пять суток. Он выразил уверенность, что этот срок будет выдержан.

Как ранее писал NEWS.ru, синоптик рассказал, какой будет весна в Москве. Март и первая половина апреля ожидаются холодными, а май и летний период, наоборот, окажутся тёплыми и даже жаркими. Такой прогноз озвучил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Средняя дата схода снежного покрова в Москве — 12 апреля, а самая поздняя климатическая дата — это 19 апреля, добавил метеоролог. В этом году, считает он, сход снега произойдёт максимально поздно, не раньше 15–20 апреля, а в лесных зонах может держаться до мая.