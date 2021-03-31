В Гидрометцентре сообщили, что Россию ожидает тёплый апрель

https://static.news.ru/photo/d6c9fc80-9230-11eb-b44c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На всей территории России в течение апреля погодные условия будут либо на уровне нормы, либо выше неё. Об этом в среду, 31 марта, в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее он говорил, что на территории европейской части России ожидается небольшое похолодание. По словам Вильфанда, к выходным столбики термометров опять начнут падать до показателей ниже нуля. С субботы на воскресенье температура опустится до минус пяти градусов.

Однако в целом относительно погоды в апреле научный руководитель Гидрометцентра россиян успокоил, отметив, что месяц ожидается тёплый.

На всей территории страны температура в апреле будет около и выше нормы, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, за аномальным потеплением в регионы страны могут прийти заморозки. Такое мнение высказали ведущие российские метеорологи.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова напомнила, что в огородный период (с первых чисел мая) заморозки возможны вплоть до начала июня.