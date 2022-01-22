В Гидрометцентре россиянам пообещали на неделе «нормальную погоду»

В центре Европейской России на наступившей неделе ожидается температура, соответствующая средним климатическим нормам. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также пообещал, что атмосферное давление окажется в норме.

С понедельника начнется понижение температуры, входим в нормальный климатический режим. Ночные температуры — от минус 12 до минус 17 градусов, дневные — около минус 10 градусов... Давление в начале недели будет выше нормы, а со среды уже станет нормальным — 745-748 миллиметров, — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что со среды, 26 января, ожидается повышение температуры. Ночью будет около минус 10 градусов, а днём — от минус 4 до минус 8 градусов.

Вильфанд также предупредил, что в течение недели область высокого давления начнёт уходить на восток. Температура в итоге окажется лишь на два градуса выше средних многолетних значений.

Ранее Роман Вильфанд рассказал о том, что вторая половина зимы не будет отличаться от первой. Она будет характеризоваться чередованием тёплых и холодных аномалий из-за смены воздушных потоков.