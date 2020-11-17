В Гидрометцентре рассказали о погоде в центре Европейской России

https://static.news.ru/photo/520fb016-28cc-11eb-bb59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Установившийся в центре европейской территории России погодный режим соответствует климатической норме для данного отрезка года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, понятие «тепло» — не абсолютное.

Температура в центре европейской территории России полностью соответствует тому режиму, той норме, тем значениям, которые и должны быть, — подчеркнул синоптик.

Вильфанд также посетовал на то, что жители Москвы разбалованы тёплой осенью и теперь ждут такой же погоды в конце ноября несмотря на то, что минусовые температуры нормальны для этого времени, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на 17 ноября в Москву пришли декабрьские морозы. По его словам, столбик термометра опускался до отметки минус 6,7 градуса, а по области — до минус 10.

Кроме того, синоптики предупредили, что ледяные дожди накроют Центральную Россию в течение ближайших двух суток.