В Гидрометцентре рассказали, когда ждать смягчения морозов в России

https://static.news.ru/photo/63352de4-667b-11ea-9636-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смягчение аномальных морозов в европейской части России произойдёт к следующим выходным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости Вильфанд сообщил , что холод идёт на всю европейскую часть РФ. Отклонения от нормы будут составлять 8–12 градусов, а в некоторых районах — до 14 градусов.

До конца рабочей недели аномалии очень низкие... На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится, — сказал метеоролог.

Максимально низкие температуры ожидаются во вторник-среду. Так, в Москве ночью столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.

Днём в выходные максимальные температуры будут минус 10 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что Вильфанд предупредил о начале радиационного охлаждения в России.