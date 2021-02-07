В Гидрометцентре рассказали, когда ждать смягчения морозов в России

Смягчение аномальных морозов в европейской части России произойдёт к следующим выходным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В интервью РИА Новости Вильфанд
До конца рабочей недели аномалии очень низкие... На выходных отклонения будут отрицательными, но очень сильный мороз смягчится, — сказал метеоролог.
Максимально низкие температуры ожидаются во вторник-среду. Так, в Москве ночью столбики термометров опустятся до минус 30 градусов.
Днём в выходные максимальные температуры будут минус 10 градусов.
Ранее NEWS.ru писал, что Вильфанд предупредил о начале радиационного охлаждения в России.