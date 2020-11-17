В Гидрометцентре рассказали, когда следует «переобувать» машину

https://static.news.ru/photo/86dc6378-28c9-11eb-803a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителям, проживающим в центре европейской части России, уже следует ездить на зимней резине, в последнее время температура воздуха опускается ниже пяти градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в ночь на 17 ноября в Москве температура достигала 7 градусов мороза.

На самом деле шины надо было менять вчера, ждать нечего. Известно, что при температуре ниже пяти градусов эластичность шин меняется, сцепление резины с асфальтовым покрытием существенно снижается, — отметил Вильфанд, слова которого приводит РИА Новости.

Синоптик также добавил, что в европейской части России наблюдается единый температурный режим. Из-за отрицательной температурной аномалии на юге региона холоднее на 8–10 градусов, а из-за положительной — на севере теплее на 6–8 градусов.

Ранее NEWS.ru писал, что есть сразу несколько факторов, которые говорят о неэффективности и даже опасности использования летних шин на автомобилях в холодное время года. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Московской области.

Там подготовили памятку для автовладельцев, в которой выделили три главные причины, по которым необходимо своевременно поменять резину.