https://static.news.ru/photo/7a4414d0-6290-11ea-b7eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тёплые зима и начало марта не повод для того, чтобы менять традиционные сроки посадки картошки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он напомнил, что в 2017 году начало весны было очень тёплым, однако начиная с 10 апреля установилась холодная погода, а на 9 мая наблюдался снежный покров.

Не нужно считать, что мы в субтропиках живём, и сажать картошку, — подчеркнул синоптик.

По его словам, лучше всего заняться посадкой в конце первой декады мая, так как земля хоть и не замёрзла, но ещё не достаточно тёплая, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в регионах центральной России к концу недели ожидается резкое понижение температуры.