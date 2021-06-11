В Гидрометцентре предупредили об опасных ливнях в России

https://static.news.ru/photo/4f18a61a-cade-11eb-885e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На европейскую часть России обрушатся сильные ливни, которые могут подтопить некоторые территории. Об этом предупредила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Екатерина Рязанова, сообщает URA.RU.

На европейской территории России ливни аномальной интенсивности. <…> Носят очаговый характер, иногда прекращаются. Но некоторые города столкнутся с подтоплениями, — рассказала она.

Рязанова добавила, что аномальные ливни продлятся минимум до 13 июня.

Ранее, 7 июня, сообщалось, что жителей Москвы всю неделю ждут ливни и грозы. В пики непогоды порывы ветра будут достигать 17–18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет 13–15 градусов, а днём воздух прогреется до 23–25 градусов. По словам Поздняковой, из-за того, что кислорода в воздухе будет мало, метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.