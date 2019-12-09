https://static.news.ru/photo/329e1ab0-1a86-11ea-9c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Гидрометцентра сообщили, что на большей части России сохранится температурная аномалия. В отдельных районах страны температура поднялась на 16 градусов выше стандартных значений.

Синоптики объяснили, что циклон с севера Атлантики принесёт в Северо-Западный округ сильный ветер со снегом, а на восток начнёт поступать тёплый воздух.

В ближайшие дни циклон будет двигаться на юго-восток, и вместе с ним область максимальных аномалий температуры будет смещаться, — говорится на сайте ведомства.

По их данным, вся территория страны окажется в зоне положительной аномалии. Однако юг европейской части и некоторые районы Дальнего Востока будут показывать обычный температурный режим.

Как писал NEWS.ru, ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура в Москве с 9 по 15 декабря может быть на 5–6 градусов выше нормы. Воздух прогреется до двух–четырёх градусов тепла 9 декабря, а через два дня будет от нуля до плюс двух градусов.