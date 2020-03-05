https://static.news.ru/photo/23fb6ae4-5ed3-11ea-b87e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, нынешняя зима является статистическим выбросом. Но россияне должны рассчитывать на то, что подобное будет повторяться постоянно. Глобальные изменения климата на планете приводят к тому, что чаще встречаются экстремальные и аномальные значения.

Тёплые зимы будут встречаться чаще, но не такие сумасшедшие, — отметил эксперт.

Он добавил, что минувшие рекордно теплые и малоснежные зимние месяцы ничего не говорят о лете, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, жителей российской столицы ожидает идеально тёплая погода в праздничные выходные — 8 и 9 марта. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в Москве ожидается от +11 до +13 градусов.