В Гидрометцентре перечислили регионы, в которые скоро придут заморозки

https://static.news.ru/photo/27738fc2-ed75-11ea-a7b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Температура воздуха понизится в ближайшие дни в Карелии, на Урале и на северо-востоке Поволжья до −2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как пояснил синоптик, похолодание связано с антициклоном, устанавливающимся над центром европейской части России и обеспечивающем приток холодных масс по периферии, передаёт РИА Новости.

Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, демпфировать этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается, — сказал Вильфанд.

Так, заморозки до −2 градусов придут в Челябинскую, Свердловскую, Костромскую области, на юг Урала и в Заволжье.

Заморозки также будут в Карелии — до −2. Будут ещё заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке), — добавил синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, «бабье лето» в центральной России, по предварительным прогнозам, начнётся после 9 сентября и продлится несколько дней, рассказал руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.