В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России

Столкновение тёплых и воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в Европейской части России.
Об этом
В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных (процессов смешения - прим. NEWS.ru) в атмосфере, — цитирует его агентство
Отмечается, что это привело к резкому вытеснению тёплого воздуха, который начал быстро подниматься вверх по линии атмосферного фронта, при этом шло быстрое образование облаков, а верхняя граница облаков находилась на высоте 9-10 километров. Все это вызвало грозы и резкие, обильные осадки в регионе.
Как писал NEWS.ru ранее, лето 2020 года будет неоднородным, с вероятностью 60–65% средняя температура в России будет около нормы или выше неё.
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