В Гидрометцентре объяснили причины опасных погодных явлений в России

https://static.news.ru/photo/9f3de1d4-ada5-11ea-9e9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jay Shaw Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столкновение тёплых и воздушных масс привело к возникновению череды опасных погодных явлений в Европейской части России.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда. По его данным, после пяти-шестидневной жары на Европейскую территорию стали поступать холодные воздушные массы с Карского моря и с Новой Земли.

В пятницу произошло резкое столкновение воздушных масс и быстрое развитие конвективных (процессов смешения - прим. NEWS.ru) в атмосфере, — цитирует его агентство

Отмечается, что это привело к резкому вытеснению тёплого воздуха, который начал быстро подниматься вверх по линии атмосферного фронта, при этом шло быстрое образование облаков, а верхняя граница облаков находилась на высоте 9-10 километров. Все это вызвало грозы и резкие, обильные осадки в регионе.

Как писал NEWS.ru ранее, лето 2020 года будет неоднородным, с вероятностью 60–65% средняя температура в России будет около нормы или выше неё.