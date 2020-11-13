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Россиян ожидают погодные аномалии в течение недели

21:09, 15 ноября 2020 305
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На предстоящей неделе в разных частях России ожидается как аномально тёплая погода, так и аномальные холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода в стране будет неоднородной.

На азиатской территории погода тёплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12–20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4–8 градусов,цитирует ТАСС главу метеорологического центра.

Вильфанд добавил, что на юге европейской части страны ожидается температура ниже нормы на 4–7 градусов. Холодную погоду метеорологи обещают Ставрополью, Краснодарскому краю и Ростовской области. В центральной части России температура ожидается около нормы.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве в понедельник 16 ноября ожидается облачная погода и мокрый снег с дождём. Столбики термометров в столице покажут один — три градуса тепла, в Подмосковье — от минус одного до плюс четырёх градусов.

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