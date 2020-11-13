Россиян ожидают погодные аномалии в течение недели

https://static.news.ru/photo/d393480e-276f-11eb-8103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На предстоящей неделе в разных частях России ожидается как аномально тёплая погода, так и аномальные холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, погода в стране будет неоднородной.

На азиатской территории погода тёплая, особенно в северной половине. Там температура сразу на 12–20 градусов выше нормы. Это очень много. На севере европейской части страны температура тоже выше нормы на 4–8 градусов, — цитирует ТАСС главу метеорологического центра.

Вильфанд добавил, что на юге европейской части страны ожидается температура ниже нормы на 4–7 градусов. Холодную погоду метеорологи обещают Ставрополью, Краснодарскому краю и Ростовской области. В центральной части России температура ожидается около нормы.

Как сообщал NEWS.ru, в Москве в понедельник 16 ноября ожидается облачная погода и мокрый снег с дождём. Столбики термометров в столице покажут один — три градуса тепла, в Подмосковье — от минус одного до плюс четырёх градусов.