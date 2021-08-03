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В Гидрометцентре назвали, каким регионам грозят ливни

09:08, 04 августа 2021
В Гидрометцентре назвали, каким регионам грозят ливни Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сильного ветра и ливня стоит ожидать в среду жителям Ульяновской, Самарской и Саратовской областей. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передают РИА Новости.

В Ульяновской области ожидается гроза, ливни со шквалистым усилением ветра до 25–27 метров в секунду, также крупный град, — сказал Вильфанд.

Учёный добавил, что на Самарскую и Саратовскую области надвигается такая же непогода. Причём в Саратовской области ожидается жара до 40 градусов. 

Ранее стало известно, что до конца текущей недели на юге Европейской России продлится аномальная жара. В приморских городах температура воздуха поднимется до +35 градусов, в отдельных районах можно ожидать показателей на уровне 43 градусов жары. По словам Вильфанда, на юге страны установилась настолько жаркая погода, что даже сглаживающее влияние моря не снижает температуру воздуха ниже 30 градусов.

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