В ГИБДД заявили, что не выявляют неплательщиков штрафов в потоке машин

У МВД России на данный момент нет аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который позволяет выявлять водителей, не оплачивающих штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает ТАСС.

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав» на вооружении МВД России не состоит, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инспекторы ГИБДД якобы получили новый специальный аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме сканирует номера автомобилей в потоке и пробивает их по базам данных. При этом приставы могут арестовать имущество неплательщика, даже его автомобиль, если сумма долга превысила три тысячи рублей.

Как рассказал NEWS.ru президент ассоциации Владимир Матягин, представители Следственного комитета отказались от участия в автопробеге, который устраивает Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» для измерения реальных масштабов коррупции в России.