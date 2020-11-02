В ГИБДД рассказали о задержаниях проштрафившихся водителей

https://static.news.ru/photo/73f62d30-1cfc-11eb-85b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение девяти месяцев 2020 года сотрудники ГИБДД Москвы составили свыше 54 тысяч протоколов в отношении водителей, которые регулярно уклоняются от уплаты дорожных штрафов, следует из сообщения столичного МВД.

Так, в этом году в СВАО был задержан водитель, имеющий 954 штрафа за нарушения ПДД на общую сумму 858 тысяч рублей. Также на северо-западе Москвы сотрудники правопорядка остановили женщину, «которая на месте остановки погасила судебному приставу имеющуюся задолженность по 661 штрафу на сумму более 700 тысяч рублей».

Кроме того, в 2019 году был задержан водитель, накопивший штрафов на сумму в 4 млн рублей. Приставам пришлось арестовать три автомобиля должника, уточняется в сообщении.

В настоящее время проштрафившиеся автомобилисты имеют 10 дней на обжалование постановления и 60 дней на оплату штрафа. В случае неуплаты задолженности нарушителям грозит арест имущества и запрет на выезд за границу.

Ранее NEWS.ru писал, что российские водители во всех регионах с 1 ноября получили возможность оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного.

Для того чтобы оформить документ без вызова на место ДТП сотрудников ГИБДД, необходимо использовать приложение «Помощник ОСАГО», нарисовать схему аварии и приложить фото.