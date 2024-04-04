В ГИБДД рассказали о рисках лишения прав из-за ветровиков «Новые автомобили»: водителя могут лишить прав за установленные ветровики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Незаконная установка ветровиков может обернуться для водителя штрафом до пяти тысяч рублей или лишением прав, рассказал представитель ГИБДД. По его словам, которые приводит портал «Новые автомобили», наличие дефлекторов также может вызвать проблемы при техосмотре.

Запрет на установку дефлекторов предусмотрен на законодательном уровне. Согласно статье 12.5 КоАП РФ, его нарушение может повлечь за собой штрафные санкции в размере 500 рублей, при рецидиве сумма может достигать 5000 рублей. Более того, автовладельца могут лишить водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев.

Ветровики не являются элементом, который был изначально запланирован в конструкции транспортного средства. Таким образом, это может привести к ряду проблем технического плана. В частности, дефлекторы могут помешать подъему и опусканию стекол и негативно повлиять на работу механизма. Также они увеличивают сопротивление воздушного потока при движении, вызывая шум внутри салона.

Также сообщалось, что с 1 апреля в России сдать экзамен на знание ПДД и получить водительское удостоверение можно будет, только предоставив СНИЛС. Исключения составят работники диппредставительств и неграждане России.