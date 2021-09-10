В ГИБДД предупредили о масштабных проверках на дорогах

Во многих регионах России 11--12 сентября сотрудники ГИБДД проведут масштабные проверки для профилактики нарушения правил движения и снижения тяжести их последствий. Об этом сообщается на сайте инспекции.

Обычно подобные рейды проводятся по выходным дням, когда водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. С целью их выявления полицейские будут останавливать как можно большее количество автомобилей. Наряду с этим инспекторы будут пресекать и другие нарушения.

Помните, что, нарушая таким образом ПДД, вы рискуете лишиться водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и быть оштрафованным на 30 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В инспекции добавили, что в некоторых регионах проверки будут проводиться до 14 сентября.

Ранее сообщалось, что Минюст совместно с другими ведомствами планирует добавить для водителей в КоАП новые штрафы, которые вступят в силу в 2022 году. В частности, предусматривается наказания для автовладельцев за повреждённый бампер, использование разной резины на передних и задних колёсах, отсутствие фароочистителей, подголовников, за перевозку детей водителями в пьяном состоянии, мойку автомобиля в неположенном месте, проезд или парковку на газонах, детских и спортивных площадках и ряд других нарушений.