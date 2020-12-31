В ГИБДД пообещали выявлять пьяных водителей с особым пристрастием

https://static.news.ru/photo/f05d0a10-4cef-11eb-8b14-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам в период длинных новогодних выходных следует проявить сознательность и не садиться нетрезвыми за руль. С таким предупреждением выступила Госавтоинспекция.

Там отметили, что тем, кто не склонен к здравому самоограничению, сознательность помогут проявить патрули ГИБДД, которые в усиленном режиме выявляют подвыпивших автомобилистов на дорогах.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на то обстоятельство, что контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в праздничные дни особенно строг, — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Там также проинформировали, что в период с января по ноябрь 2020 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности были привлечены более 270 тысяч водителей. Это, впрочем, на 2,8% меньше, чем годом ранее.

Кроме того, за невыполнение требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения наказанию были подвергнуты еще 151,1 тысячи человек, что на 4,6% меньше предыдущего года.

Согласно данным ГИБДД, каждое четвёртое ДТП с тяжкими последствиями в 2020 году произошло по причине управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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