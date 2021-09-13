В ГИБДД отметили снижение смертности на российских дорогах

Замглавы ГИБДД России Олег Понарьин отметил снижение смертности на российских дорогах. Так, количество человек, погибших в ДТП, с начала 2021 года сократилось на 8%. Об этом он сообщил на международном форуме «Инновации в дорожном строительстве», передаёт ТАСС.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу снизить смертность к 2030 году в 3,5 раза. На данный момент таких темпов никто в мире не достигал, подчеркнул Понарьин.

Тем не менее с первого года реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» нам удаётся снизить смертность ежегодно на 6-7%, — сказал он.

При этом замглавы ГИБДД отметил: ведомство такой результат не устраивает.

Мы идём по нижнему срезу плановых показателей, которые сами себе нарисовали для достижений в этом году, — пояснил Понарьин.

Он отметил, что сегодня качество дорог, особенно федеральных, стало гораздо лучше, но скорость на них увеличивается, что ведёт к росту числа ДТП. Сейчас ведомство продолжает решать дилемму между увеличением скорости и повышением безопасности, рассказал замглавы ГИБДД.

Ранее президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин рассказал NEWS.ru, на каких дорогах можно увеличить скоростной порог. Он считает, что при их выборе нужно ориентироваться на информацию о конкретных участках. Единую скорость для всех дорог сделать невозможно.