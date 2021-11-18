В ГИБДД назвали самые опасные и самые спокойные дни для водителей

Российские автомобилисты чаще всего попадают в ДТП по пятницам, а реже всего — по субботам, пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики ГИБДД за 10 месяцев 2021 года. Самым аварийным временем признан промежуток с 17:00 до 20:00. С 01:00 до 07:00 происходит меньше всего ДТП.

Согласно статистике, за 10 месяцев водители попали в аварии по пятницам свыше 17,3 тысячи раз, чаще всего такие ДТП случались в июле. Реже всего их фиксировали по субботам (свыше 14,5 тысячи аварий). Всего в России за 10 месяцев произошло свыше 109 тысяч ДТП, в которых погибли более 12 тысяч человек и свыше 137 тысяч пострадали.

Ранее эксперты компании «АльфаСтрахование» рассказали, во сколько обходятся ДТП с участием российских водителей за рубежом. Самыми «дорогими» в этом смысле стали Германия и Финляндия, где сумма среднего ущерба составила €4,2–4,3 тысячи. В пятёрку стран с самыми большими убытками для автостраховщиков также вошли Италия (€3,2 тысячи), Франция (€2,9 тысячи) и Сербия (€2,8 тысячи).

Автоэксперты Виталий Архиреев и Олег Растягаев также дали советы, как не попасть в аварию зимой. Для этого нужно нужно держать дистанцию и не перебирать со скоростью. А на время ухудшения погодной обстановки следует отказаться от использования личного транспорта.