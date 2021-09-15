В Германии выпустили сладости в форме головы Ангелы Меркель

В Германии начали продавать сладости с изображением головы канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в скором времени покинет свой пост. Они предназначены для тех, кто хочет пожелать политику «всего наилучшего в связи с уходом в отставку». Видео и фото с ними опубликованы в Telegram-канале «Карточный Домик: Европа».

Производитель конфет Odenwaelder Marzipan выпустил в продажу марципановую сладость в форме головы канцлера: надпись на упаковке изделия гласит «Отставка. Я сделаю это». Надпись представляет собой отсылку к фразе Меркель «Мы сделаем это», которая была произнесена ею в 2015 году. Тогда Меркель выразила уверенность в том, что Германия справится с потоком беженцев.

Всего планируют произвести около 500 марципановых конфет с лицом канцлера, каждая из которых изготавливается вручную. Кондитерское изделие можно приобрести за пять евро (чуть более 400 рублей).

Ранее стало известно, что последний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву оказался скомканным, политику пришлось менять программу поездки по соседней стране. Это произошло из-за того, что президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с ней, оскорбив немецкую коллегу.