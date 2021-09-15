В Германии выпустили сладости в форме головы Ангелы Меркель

В Германии начали продавать сладости с изображением головы канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая в скором времени покинет свой пост. Они предназначены для тех, кто хочет пожелать политику «всего наилучшего в связи с уходом в отставку». Видео и фото с ними опубликованы в Telegram-канале «Карточный Домик: Европа».
Производитель конфет Odenwaelder Marzipan
Всего планируют произвести около 500 марципановых конфет с лицом канцлера, каждая из которых изготавливается вручную. Кондитерское изделие можно приобрести за пять евро (чуть более 400 рублей).
Ранее стало известно, что последний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Варшаву оказался скомканным, политику пришлось менять программу поездки по соседней стране. Это произошло из-за того, что президент Польши Анджей Дуда отказался от встречи с ней, оскорбив немецкую коллегу.