В Германии назвали сроки полного восстановления Навального

https://static.news.ru/photo/183bef5a-fe59-11ea-911b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному потребуется ещё как минимум месяц, чтобы полностью восстановить своё здоровье. Об этом заявил основатель фонда Cinema for peace Яка Бизил.

Он всё ещё не на 100% такой, каким был раньше, — сообщил он Reuters.

Бизил отметил, что после выздоровления Навальный с высокой долей вероятности вернётся в Россию и возобновит политическую деятельность. Он также добавил, что не общается лично с блогером, однако поддерживает связь с его командой и близким окружением.

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, отравляющее вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, которые находились в его номере. Как сообщили соратники оппозиционера, именно эта тара была передана в немецкую лабораторию.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 15 сентября вышел первый пост в Instagram от его имени.

23 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charite. Местные врачи не исключили, что его здоровье полностью восстановится, писал NEWS.ru.