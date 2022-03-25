В Генштабе сообщили об иностранных добровольцах, желавших помочь ДНР и ЛНР

Более 23 тысяч иностранцев предлагали помощь ДНР и ЛНР в освобождении от нацистов, но республики отказались от их услуг, считая, что справятся сами. Об этом сообщил РИА Новости начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Сергей Рудской.

Выразили готовность сражаться на стороне народных республик более 23 тысяч иностранных граждан из 37 государств. Мы предлагали руководству ЛНР и ДНР принять эту помощь, но они заявили, что будут защищать свою землю сами. Сил и средств у них достаточно, — заявил он.

Он добавил, что на территории Украины действуют 6595 иностранных наёмников и террористов из 62 государств, они безжалостно уничтожаются ракетными ударами. Рудской добавил, что в течение последних семи суток на Украину не прибыло ни одного иностранного наёмника, более того, наблюдается их отток. Так, на территории Польши, Венгрии и Румынии сбежали 285 боевиков.

Он выразил надежду, что наёмник сбежали без «Стингеров» и «Джавелинов». По его словам, опыт показывает, что ПЗРК и ПТРК довольно быстро растекаются по всему свету вместе с вернувшимися домой наёмниками.