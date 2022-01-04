В Генпрокуратуре сообщили о кампании в Сети по продвижению фейков о вакцине

В Интернете развёрнута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от коронавируса и неминуемом вымирании привитого населения. Подобные публикации размещаются в том числе и в Telegram-каналах, где предлагают приобрести поддельные QR-коды и результаты ПЦР-тестов, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре (ГП).

В сети Интернет развёрнута масштабная кампания по продвижению недостоверной информации о смертельной опасности вакцин от новой коронавирусной инфекции, о неминуемом вымирании привитого населения планеты, чипировании людей и так далее, — сообщили в ГП.

По данным ведомства, в 2021 году после обращений Генпрокуратуры в Роскомнадзор было удалено или заблокировано значительное количество недостоверных информационных материалов. В основном это были сообщения, направленные на дискредитацию мер по борьбе с распространением коронавируса, а также введение в заблуждение граждан относительно возникновения и течения данного заболевания.

В ноябре прошлого года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что за фейки о борьбе с коронавирусом ведомство возбудило 60 уголовных дел, из них 34 расследования уже завершено.

Антиваксерам грозит ответственность по двум статьям УК. Так, статья 207.1 вводит ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание по ней — ограничение свободы до трёх лет.

Статья 207.2 наказывает за публичное распространение фейка, если это повлекло тяжкие последствия. Если в результате пострадало здоровье человека, то за фейковое сообщение можно получить до трёх лет колонии. Если из-за распространения ложной информации о чрезвычайных ситуациях, упомянутых в материале, кто-то умрёт, — до пяти лет.