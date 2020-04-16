В Генпрокуратуре России создали оперштаб по предотвращению коронавируса

https://static.news.ru/photo/6ee2d51e-7fae-11ea-a370-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской Генпрокуратуре создан и в настоящее время функционирует оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам 16 апреля рассказали сотрудники надзорного органа.

Отмечается, что глава Генпрокуратуры уже утвердил план первоочередных мероприятий по противодействию COVID-19. Прокуроры субъектов России, приравненные к ним специализированные прокуроры и прокуроры Байконура получили задание создать аналогичные оперативные штабы и скорректировать деятельность местных надзорных ведомств.

Нижестоящие прокуроры сориентированы на активизацию надзорной деятельности по соблюдению прав и свобод граждан в условиях пандемии, — передаёт сообщение сотрудников Генпрокуратуры «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, Генеральная прокуратура вновь нашла в Интернете фейковые публикации о коронавирусе. Среди них были те, где говорилось, что COVID-19 не существует, а всё происходящее является частью мирового заговора. Ведомство потребовало ограничить доступ к этой информации.