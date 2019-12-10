https://static.news.ru/photo/5e69ac3a-1b31-11ea-9606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press

За первые 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано более трёх тысяч преступлений, предусмотренных статьёй 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Количество правонарушений указанного типа по сравнению с прошлогодними показателями увеличилось более чем на тысячу. Об этом NEWS.ru сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он заявил, что количество зарегистрированных случаев побоев с января по октябрь 2019 года уже превышает общее число за весь 2018-й.

За указанный период выявили более двух тысяч лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьёй 116 УК РФ. Стоит уточнить, что эта статья устанавливает ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию, т.е. лицом, которое ранее уже подверглось административному наказанию за аналогичное деяние, — рассказал Куренной.

Ранее NEWS.ru писал, что ответственность за побои в семье может появиться в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). О планах внести подобные изменения в кодекс рассказал премьер Дмитрий Медведев.