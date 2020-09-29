В Геленджике изнасиловали тюменскую порнозвезду

https://static.news.ru/photo/4fe6fbb8-0302-11eb-b004-fa163e074e61_660.jpg Любовь Бушуева Фото: Любовь Бушуева/vk.com

Актриса фильмов для взрослых Любовь Бушуева, известная под псевдонимом Лола Тейлор, которая отдыхала на вместе с подругой Эмили на геленджикском побережье подверглась насилию со стороны троих мужчин.

Как рассказала порнозвезда, нападение произошло в ночь с 29 на 30 сентября.

Мы отдыхали с подругой на яхте. В какой-то момент, на нас напали трое мужчин. Избили и изнасиловали. Мы уже прошли медосвидетельствование, сняли побои. Сейчас находимся в полиции, пишем заявление, — сообщила Лола Тейлор в интервью URA.ru.

Однако девушка оказалась в такой ситуации не в первый раз. В октябре 2014 году она также подверглась групповому изнасилованию. По словам Лолы, тогда она познакомилась с преступниками через соцсети. Двое мужчин пригласили её в гости, а когда порнозвезда вошла в квартиру, они заковали её в наручники и надругались. Тейлор для того чтобы выбраться из заточения пришлось выпрыгивать с третьего этажа. Однако безнаказанными насильники не остались. В ноябре 2015 года они получили семь и восемь лет тюрьмы.

Кроме того, Лола часто ездит отдыхать в Геленджик. В июле 2020 года она также побывала на любимом курорте и рассказала, что познакомилась там с бывшими футболистами футбольного клуба «Зенит» Андреем Аршавиным и Владимиром Быстровым. При этом бывший капитан сборной даже пригласил ее за стол, чему девушка очень удивилась. По её словам, на столе находилось две бутылки 12-летнего виски, кальяны и прочее. Она также уточняет, что Аршавин выглядел замкнутым, однако «светил пачкой денег», в отличие от Быстрова, которого она назвала весёлым парнем.

Как писал NEWS.ru, другая порнозвезда, на этот раз из Ливана, стала оппозиционером после взрыва в Бейруте.