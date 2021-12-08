В ГД заявили об отсутствии конфликта интересов Поповой по вакцинам

В Госдуме не нашли нарушений и конфликта интересов в участии главы Роспотребнадзора Анны Поповой в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков, сообщает «Дума ТВ».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Жукову изучить информацию о возможном конфликте интересов должностных лиц в ходе применения вакцины и сообщить депутатам о результатах. Сегодня парламентарий рассказал , что пришёл ответ от правительства России, и зачитал его.

Признаков возникновения ситуации, при которой личная заинтересованность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анны Юрьевны Поповой влияет или может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное исполнение ею должностных обязанностей, что является конфликтом интересов, не имеется. То есть конфликта интересов не имеется, — сообщил Жуков.

Он добавил, что информация о вовлечённости родственников вице-премьера Татьяны Голиковой в производство вакцины также не соответствует действительности.

Ранее в ГНЦ ВБ «Вектор» заявили, что разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» не имеют никаких выплат за её создание. Речь шла и об Анне Поповой.