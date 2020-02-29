https://static.news.ru/photo/bc730fb2-5abd-11ea-aacb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/facebook.com

Вооружённый конфликт между Россией и Украиной невозможен. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Как пишет ФАН, Водолацкий заверил, что Москва не планирует ни на кого нападать. Кроме того, Украине вряд ли будет по силам сдержать российский флот. По его мнению, в украинских вооружённых силах половина уклонистов и дезертиров, а свою боеспособность Украина уже продемонстрировала в Донбассе.

Ранее заместитель командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов сказал, что украинский флот имеет достаточные возможности, чтобы в случае морского конфликта с Россией не допустить десантирование противника. В частности, он отметил, что российские десантники не смогут захватить Одессу, сообщал NEWS.ru.