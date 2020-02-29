Вооружённый конфликт между Россией и Украиной невозможен. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
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Ранее заместитель командующего Военно-морских сил Украины вице-адмирал Андрей Тарасов сказал, что украинский флот имеет достаточные возможности, чтобы в случае морского конфликта с Россией не допустить десантирование противника. В частности, он отметил, что российские десантники не смогут захватить Одессу, сообщал NEWS.ru.
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